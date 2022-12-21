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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarparak devrilen tuz yüklü TIR'ın şoförü Berkan Berber (32), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkisinde meydana geldi. Berkan Berber idaresindeki 41 BU 592 plakalı tuz yüklü TIR, Altan Karabay (37) idaresindeki 06 BH 1034 plakalı TIR'a arkadan çarparak karşı şeride geçip, devrildi. Berber araçta sıkışırken, TIR'ın dorsesindeki tuz yola döküldü. İhbarla gelen ekipler, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-12-21 08:58:22



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