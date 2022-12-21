Gölette cesedi bulundu 

İsa ÇİÇEK/TARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde, Karagöl Yaylası´nda bulunan gölette Ahmet İşbilir´in (35) cesedi bulundu.
Olay akşam saatlerinde Taraklı ilçesi Karagöl Yaylasında meydana geldi. Yaylada bulunan gölette ceset gören vatandaşlar 112 Acil çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sudaki cesedi çıkardı. Yapılan incelemede ölen kişinin Taraklı İçdedeler Mahallesi´nde yaşayan Ahmet İşbilir olduğu belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet İşbilir'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenebilmesi morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı İsa ÇİÇEK
2022-12-21 19:44:15
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