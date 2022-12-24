İkiz kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan İbrahim Türer (26), yaşamını yitirdi. Türer'in ikiz kardeşi Buket Pala da eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olay, geçen salı günü gece saatlerinde Erenler ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta çıkan kavgada İbrahim Türer, tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Ağır yaralanan İbrahim Türer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. İbrahim Türer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren polis, B.M.´yi (20) gözaltına alırken, olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonla yakalanan B.M., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

İbrahim Türer´in ikiz kardeşi Buket Pala ise geçen 18 Şubat günü eşi Azer Pala tarafından tüfekle vurulup, tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Azer Pala tutuklanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-12-24 00:26:12



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