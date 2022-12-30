Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

DHA

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hüsmen Akbaş (75), hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Yukarıdereköy Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Kenan U. idaresindeki 41 KA 090 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsmen Akbaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Akbaş'a ilk müdahalede bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Akbaş, yolda yaşamını yitirdi.
Kenan U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK
2022-12-30 12:04:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor
Kaynarca Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor
YEREL HABERLER Kaynarca Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Sakarya'da EYT kapsamına girenler kararı kutladı
YEREL HABERLER Sakarya'da EYT kapsamına girenler kararı kutladı
"2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER "2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"nda ...
Sakarya'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Sakarya'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan ...
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın ...
Sakarya'da 4 bin haneye elektrik sağlayacak GES'in yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da 4 bin haneye elektrik sağlayacak GES'in ...
Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ...
Sakarya'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı ...
Sakarya Emniyet Müdürü Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Emniyet Müdürü Doğuş, AA'nın "Yılın ...
Sakarya İl Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya İl Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın ...
Sakarya'da 21 bin evcil hayvan kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da 21 bin evcil hayvan kayıt altına alındı
Sakarya'da eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi denetim
YEREL HABERLER Sakarya'da eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi ...
Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca ...
SUBÜ öğrencilerinden Akyazı'da kitap bağışı
YEREL HABERLER SUBÜ öğrencilerinden Akyazı'da kitap bağışı
Söğütlü'de zabıta ekiplerinden market denetimi
YEREL HABERLER Söğütlü'de zabıta ekiplerinden market denetimi
Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısı için ilk ...
Sakarya'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Sakarya'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Tarihi Yunuspaşa Camisi restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Yunuspaşa Camisi restore ediliyor
Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde
YEREL HABERLER Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ...
İlk devrede umduğunu bulamayan Sakaryaspor, iç sahada başarı gösterdi
YEREL HABERLER İlk devrede umduğunu bulamayan Sakaryaspor, iç sahada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.