Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hüsmen Akbaş (75), hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Yukarıdereköy Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Kenan U. idaresindeki 41 KA 090 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsmen Akbaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Akbaş'a ilk müdahalede bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Akbaş, yolda yaşamını yitirdi.
Kenan U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK
2022-12-30 12:04:25
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