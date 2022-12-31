Kamyon, arkadan çarpan kurtarıcı ile 8 kilometre gitti: 1 ölü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa KÜÇÜK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, TEM Otoyolu´nda arıza yapan cipi taşıyan kurtarıcı, kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark etmen kamyon şoförü, aracına takılan kurtarıcı ile 8 bin 100 metre gitti. Kamyon şoförü polisler tarafından durdurulurken, kurtarıcının sürücüsünün öldüğü belirlendi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, TEM Otoyolu Tavuklar mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne giden ve arıza yapan cipi taşıyan Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı kurtarıcı, aynı yöne giden İbrahim Hakkı Sarı (61) idaresindeki 61 K 6382 kamyona arkadan çarptı. Kurtarıcı, kamyona takıldı. Kazayı fark etmeyen kamyon şoförü Sarı, yoluna devam etti. Kamyon, yaklaşık 8 bin 100 metre ileride, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden geçerken trafik polisleri kazayı fark etti. Polisler kamyonu durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Kurtarıcıda sıkışan Kaan Yaman´ın öldüğü belirlendi. Yaman´ın cenazesi, araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kamyon şoförü İbrahim Hakkı Sarı gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-12-31 16:00:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.