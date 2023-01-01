Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti

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İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya),(DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bisikletinin freni tutmayan 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, duramayarak bir dükkanın duvarına çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Sapanca Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Muhammet Enes Kös, frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı. Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-01-01 10:14:19



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