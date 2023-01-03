Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet, ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

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İsa ÇİÇEK/ ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece D-100 yolu Erenler ilçesi Nakışlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.P.'nin kullandığı 54 AAJ 765 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kurt yönetimindeki 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünürken, hafif ticari araç da 200 metre sürüklenerek takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Kurt´un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.P. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Kurt´un cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2023-01-03 11:39:59



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