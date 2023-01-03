Tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

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İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık Koray Or, hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi´ndeki tek katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, 6 aylık Koray Or´un cansız bedenine ulaştı.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-01-03 16:57:00



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