Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın korkuttu

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında depolanan atık malzemeler alev alev yandı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi´nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Haber verilmesi üzerine Sakarya'nın tüm ilçelerinde bulunan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Depolanan atık malzemeler alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK
2023-01-03 23:59:24
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