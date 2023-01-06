Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

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İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sağlık memuru Şevket S.´nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şevket S., tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Şevket S.´yi takibe alarak, Adapazarı´nda bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 166 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Şevket S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevket S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-01-06 00:35:17



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