Halı saha maçı sonrası yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Melih, öldü

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde halı saha maçından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Melih Çoker (16), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı´nda meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 54 AG 513 plakalı otomobil, halı sahada maç yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Melih Çoker´e çarptı. Kazada, Melih Çoker ağır yaralandı. Arkadan gelen iki araç da kaza yapan otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Melih Çoker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melih Çoker´in cenazesi, bugün Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2023-01-07 12:34:23
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