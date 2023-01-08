3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu 

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Erol Somuncu (65), evinde ölü bulundu. Somoncu´nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Karasu Yalı Mahallesi 194. Sokak´ta 3 katlı bir binanın en üst katında oturan Erol Somoncu´dan 3 gündür haber alamayan arkadaşları 112 Acili aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Somoncu´nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Somoncu´nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Bir işletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan Somoncu´nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-01-08 15:49:17
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