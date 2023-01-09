Define ararken yuvarlanan kaya ile yaralandı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde define ararken ayağına kaya düşen M.K. (64) yaralandı.

Olay, Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi Dua mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den bölgeye define aramak için gelen İ.H.T., Ş.T. ve M.K. kaçak kazı yaptıkları sırada oydukları kaya kaydı. M.K. ayağının üzerine kaya düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Verilen konuma giden ekipler, M.K.'yı dağlık alandan uzun uğraşlar sonucu indirdi. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede kazıda kullanılan aletlere el koydu. 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-01-09 22:20:25



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