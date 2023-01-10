Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan elini öpen Zayn Sofuoğlu´na harçlık

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SAKARYA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyareti sırasında elini öpen Kenan Sofuoğlu´nun oğlu Zayn Sofuoğlu´nun elini öpüp harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya´nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni´nde AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a büyük ilgi gösteren Zayn, Erdoğan´ın elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu harekete karşılık Zayn´ın elini öperek harçlık verdi. Daha sonra Zayn, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. O ana ait fotoğraflar Zayn Sofuoğlu´nun sosyal medya hesabından, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor)" notuyla paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Alişan KOYUNCU

2023-01-10 18:51:16



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