Sakarya'da DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda DEAŞ içerisinde Irak´ın Al-Anbar Hit bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-01-11 14:18:42



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