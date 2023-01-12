Sakarya'da 'uyuşturucu'dan 6 tutuklama; paketleri yedek lastiğe gizlemişler

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da, polisin takibe alarak durdurduğu hafif ticari aracın yedek lastiğinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 kilo skunk, 770 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 1,40 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ekiplerin TEM yolunda düzenlediği operasyon ise polis tarafından görüntülendi. Takibe alınan hafif ticari araç, dinlenme tesisine yönlendirilerek durduruldu. Araçtaki aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yedek lastik kesilince içinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-01-12 16:53:52
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