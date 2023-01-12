Evinde uyuşturucu üretmek için sera kurmuş

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde evinde marihuana ve Hint keneviri yetiştirmek için sera kuran S.Ç., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de S.Ç.´nin evine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evde saksılarda Hint keneviri ve marihuana yetiştirmek için sera kurulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada 25 kök marihuana, 150 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu hap, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ve serada kullanılan aletler ele geçirildi. S.Ç. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2023-01-12 18:00:50
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