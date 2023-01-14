Otobüsün test sürüşünde kaza: 1´i ağır 2 yaralı 

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, otobüs firmasının yolda test ettiği prototip otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi´ndeki kavşakta meydana geldi. Sakarya´da otobüs üreten firmanın yolda test ettiği, Enes Demirci yönetimindeki 54 T 80147 plakalı prototip otobüs ile Şahin Arıkan'ın kullandığı 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Arıkan ile yanında bulunan, ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Şahin Arıkan ile diğer yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-01-14 12:58:07



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