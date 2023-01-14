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Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 

DHA

Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 


SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Şahin Arıkan (72) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün caddeden kontrolsüzce yola giren hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle takla attığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-01-14 14:09:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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