Tomruk yüklenen kamyondan düşen Enes, hayatını kaybetti

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) BİLECİK´in Osmaneli ilçesinde tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düşen Enes Ekşi (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde, Osmaneli ilçesinde bulunan bir tomruk deposunda meydana geldi. Enes Ekşi, kamyonun kasasına tomruk yüklendiği sırada kasadan düştü. Ekşi'nin yaralandığını görenler 112'ye haber verdi. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Enes Ekşi, Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekşi'nin cenazesi bugün Sakarya´nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayram Halil Camii´nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK
2023-01-15 11:49:06
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