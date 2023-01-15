Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde otobüs durağına çarpan otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Akyazı ilçesi Osmanbey sapağında meydana geldi. Yasin A. idaresindeki 54 AGK 787 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü Yasin A. ve araçta bulunan Aysel K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-01-15 18:50:25



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