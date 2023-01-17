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Alişan KOYUNCU-İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ın 5 otomobile çarptığı kazada Göksel Ayyıldız (51) öldü, İsmail Polat (31) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Kurtköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kadir Bulut (39) idaresindeki 27 DB 224 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Göksel Ayyıldız (51) idaresindeki 34 ESM 222, İsmail Polat yönetimindeki 34 COH 127, Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169, H.Ç. yönetimindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobillerle bir otomobile daha çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Göksel Ayyıldız olay yerinde hayatını kaybetti, bur diğer otomobilin sürücüsü İsmail Polat ise yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı İsmail Polat, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Göksel Ayyıldız'ın Sapanca'da bir fabrikada yönetici olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Kadir Bulut gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca Alişan KOYUNCU-İsa ÇİÇEK

2023-01-17 10:43:02



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