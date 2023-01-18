Sakarya'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 18 gözaltı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 18 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 ve Sapanca ilçesinde 6 olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilo metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 350 kurusıkı tabanca fişeği, 80 tabanca fişeği, 10 cep telefonu ve 16 bin 200 lira ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-01-18 13:49:41
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