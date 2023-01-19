22 milyon liralık dolandırıcılığa 20 gözaltı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA merkezli 10 ilde, internet üzerinden yatırım danışmanlığı yaparak 72 kişiyi 22 milyon lira dolandırdığı belirtilen 20 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten yatırım danışmanlığı yaparak vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay ve Muğla´da düzenlenen operasyonla 8´i kadın, 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal, 452 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yatırım danışmanlığı adı altında 72 kişiyi 22 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında, `Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık´ ve `Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklanması´ suçları kapsamında haklarında işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-01-19 13:48:45
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