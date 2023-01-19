Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-01-19 19:26:34



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