Eski milletvekili Nadir Latif İslam, Sakarya'da toprağa verildi (2)



ŞENTOP: SİZLERİN BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI OLARAK YETİŞMENİZ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Anadolu Lisesi'nde karnelerin verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Öğrencilere hitaben konuşan Şentop, 4 çocuğu olduğunu, genel olarak başarılı olduklarını düşündüğünü belirterek, "Başarı ancak bir disiplinle sağlanabilir. Tesadüfi olmaz. Tesadüf tekrarlanamaz. Gerçek başarı tekrarlanabilir. Esasen öyle bir başarıysa hem sizin için hem de ülkemiz için işe yarayacak başarı budur. Bu da disiplinle elde edilebilir. Öyle arada bir çalışmakla o iş olmaz. Sürekli, her gün çalışmanızın çok önemli olduğunu söylemek isterim" dedi.

Türkiye´nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Şentop, "Esas mesele gençlerimizi hem bugüne hem yarınlara hazırlayacak projeler yapmaktır. Bu konuda bizim dönemimizde çok yol alındı. Adımlar atıldı. Sizin kendinizi yetiştirebilmeniz için devletimiz her türlü kaynağı ortaya koymaya çalışıyor. Sizleri o yarına en iyi şekilde yetiştirmek için bu projeleri yapıyoruz. Siz kendi alanında iyi yetişmiş kişiler olarak kendinizi geliştirmeniz önemli. Siz Türk milletinin çocukları olarak kendinizi yetiştiriyorsunuz. Alman çocukları da Brezilya çocukları da yetişiyor. Sizin bu topraklara, bu medeniyete ait olmanız gerekiyor. Türkiye bunu daha önce yaşadı. FETÖ zamanında onlar zeki çocuklarımızı iyi yetiştirdiler. Ama 15 Temmuz 2016´da o kişiler milletimize silah doğrultup alnından vuracak derecede hainlik yaptılar. O yüzden sizlerin bu toprakların çocukları olarak yetişmeniz çok önemli" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR

2023-01-20 16:04:30



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