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Eski milletvekili Nadir Latif İslam, Sakarya'da toprağa verildi (4)

DHA

Eski milletvekili Nadir Latif İslam, Sakarya'da toprağa verildi (4)


KILIÇDAROĞLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Sakarya eski Milletvekili Nadir Latif İslam'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Adapazarı'na geldi. Ailenin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu evden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen bir vatandaş, "Sakaryalı bir ülkücü olarak Sinan Ateş cinayetinin üzerine gittiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu olayı dillendirin" dedi. Kılıçdaroğlu ise konunun takipçisi olacağını söyledi. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR
2023-01-20 20:15:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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