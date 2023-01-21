Sakarya'da kayıp tatilci, denizde aranıyor

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesindeki yazlık evine tatil için gelen Özkan Yılmaz'ın (41) kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, en son sahilde görülmesi nedeniyle denizde yoğunlaştırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan Özkan Yılmaz, 11 Ocak'ta, tatil için Sakarya Karasu'daki Yalı Mahallesi'nde bulunan yazlık evine geldi. İstanbul'da mühendis yanında şoför olarak çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Yılmaz, salı sabahı komşusunda kahvaltı yaptı. Daha sonra ilçe merkezine giden Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusu üzerine Yılmaz için arama çalışması başlatıldı. Özkan Yılmaz'ın en son sahil kenarında görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi´nde görevli dalgıçlar, denizde arama çalışması yaptı. Ayrıca sahil boyunca kontrolde bulunuldu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-01-21 13:46:29



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