Karasu'da orman yangını (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya´nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkisinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Bolu´dan gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın 6 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yangının 50 dönüm alanda etkili olduğunu belirterek, "Ancak ne kadar alanın zarar gördüğü yapılan tespitle ortaya çıkacak. 16 arazöz, 9 su ikmal aracı, bunun yanında iş makinelerimiz ve pikaplarımız, 60 personel ve jandarma, emniyet mensuplarımızla birlikte toplam 100 personelle müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı. İnşallah soğutma çalışmaları ile birlikte herhangi bir sıkıntı olmayacak. Burada yol problemi vardı. Metrelerce hortum çekerek yangına müdahale ettiler. Çok şükür söndürdük" dedi. (DHA)Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-01-21 22:59:40



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