Karasu´da dev dalgalar sahili kapladı 

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar sahili kapladı. Kıyı erozyonunun yaşandığı sahilde dalgalar bir evin bahçesine kadar dayandı.

Karadeniz´e kıyısı olan Sakarya´nın Karasu ilçesinde sahilin yaklaşık 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu yaşanırken, bugün fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar sahili kapladı. Bugün oluşan dev dalgalar nedeniyle sular sahilde bulunan bir evin bahçesine kadar dayandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, erozyonun olduğu bölgeye dalgaların ulaşmasını engellemek için deniz içinde gabion duvar yapmayı planlıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-02-05 19:27:11



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