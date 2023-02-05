Sakarya´da yarın okullar tatil edildi 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara 1 gün ara verildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-02-05 22:38:33



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