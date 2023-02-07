Sevgilisinin falçatayla saldıran ayrı yaşadığı kocasını vurdu



İsa ÇİÇEK/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, Enver T. kendisini terk eden eşi Hülya T. ile onun birlikte yaşadığı Birkan A.´ya falçata ile saldırdı. Tabancasını çeken Birkan A., Hülya T.´yi falçatayla yarayan Enver T.´yi vurdu. Hülya T. ile Enver T., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Hülya T., 7 ay önce eşini terk ederek Birkan A. ile birlikte yaşamaya başladı. Ankara´da yaşayan Enver T., Hülya T.´nin Geyve´de olduğunu öğrenerek ilçeye geldi. Enver T. takip ettiği eşi ile Birkan A.´ya falçata ile saldırdı. Saldırıdan kurtulan Birkan A., tabancasını çekip Enver T.´yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Falçata ile yaralanan Hülya T. ile silahla ağır yaralanan Enver T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Birkan A. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2023-02-07 16:04:23



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