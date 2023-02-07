Sevgilisinin falçatayla saldıran ayrı yaşadığı kocasını vurdu (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya´nın Geyve ilçesinde, kendisini terk eden eşi Hülya T.´nin birlikte yaşadığı Birkan A. tarafından tabanca ile vurulan Enver T. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-02-07 17:52:28



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