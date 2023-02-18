Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde babasıyla tartışıp cama yumruk atınca atardamarı kesilen Volkan Duman (30), kan kaybından yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi´nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, babası Bayram Duman ile tartıştı. Sinirlenen Volkan Duman, cama yumruk attı. Bu sırada Duman´ın atardamarı kesildi. Ferizli Devlet Hastanesi´ne götürülen Volkan Duman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ancak Volkan Duman doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-02-18 09:56:41



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