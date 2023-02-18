Karbonmonoksitten etkilenen çift ile kızları öldü, oğulları tedavi altında



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, kombi borusunun yerinden çıkmasıyla karbonmonoksitten etkilenen çift ve kızları yaşamını yitirdi; oğulları ise tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Ömercikler Mahallesi´ndeki apartmanda meydana geldi. Hacer Zengin´i arayan kardeşi, telefonlarına cevap alamayınca eve geldi. İçeri girdiğinde Abdurrahman Zengin, eşi Hacer Zengin, kızları Zeynep Zengin (16) ve oğulları Emirhan Zengin'i (17) yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Zengin, Abdurrahman Zengin ve Zeynep Zengin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne, baba ve kızın cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede, kombinin borusunun yerinden çıktığı ve karbonmonoksitten ailenin zehirlendiği belirlendi. Zengin ailesinin yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-02-18 12:35:16



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