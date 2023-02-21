Ev eşyası yüklü kamyondan 80 kilo uyuşturucu çıktı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonda 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kamyonu dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Ev eşyası yüklü kamyonda, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Baza ve televizyon sehpası içine gizlenen 56 kilo skunk ve 24 kilo 150 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca geçirildi. Kamyondaki S.Y. ve M.Z.M. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2023-02-21 14:16:51
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