Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi



İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, hasta olduğu için evde yatan Hüseyin Fener (71), çıkan yangında hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi´nde Fener ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Hüseyin Fener´in cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Fener´in cansız bedeni Akyazı Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Hüseyin Fener´in uzun süredir evde hasta olarak yattığı, eşinin ise semt pazarına alışveriş yapmak için gittiği öğrenildi.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-02-22 17:40:48



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