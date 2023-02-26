Kestiği ağaç üzerine devrildi, ambulansta kalbi durdu; hastanede öldü

İsa ÇİÇEK/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın altına kalıp, yaralanan ardından ambulansta kalbi duran İsmail Özdemir (40), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Ormana giden İsmail Özdemir, kestiği ağacın devrilmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in kalbi, başka hastaneye sevk sırasında ambulansta durdu. Ambulans, yol üzerindeki Ferizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada müdahalesi yapılan Özdemir, kurtarılamadı. 4 çocuk babası Özdemir'in cenazesi, bugün Kurudere Mahallesi'nde toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK
2023-02-26 10:53:38
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