Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü (2)

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Sakarya´nın Sapanca ilçesinde, hafta sonu tatil yaptıkları bungalovun yanması sonucu hayatını kaybeden, pizzacı çalışanları Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara, yarın İstanbul´da toprağa verilecek. Aleyna Songül Kara´nın cenazesi, yarın öğle vakti Esenyurt Yeni Mezarlık'ta, Doğukan Kaya´nın cenazesi ise öğleden sonra Esenyurt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2023-02-27 17:37:15
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.