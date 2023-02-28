Bahadır, pompalı tüfekle öldürüldü

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Bahadır Malçok (23) hayatını kaybetti, 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Tığcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu araç içerisindeki Bahadır Malçok, vuruldu. Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Malçok, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2023-02-28 11:40:28
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