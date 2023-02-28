Bahadır, pompalı tüfekle öldürüldü (2)

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Adapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. İddiaya göre, Bahadır Malçok ile gözaltına alınan B.T. (25) arasında borçalacak meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, B.T.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Malçok'u vurduğu öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Evli ve 1 çocuk babası Bahadır Malçok'un cenazesi, bugün Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2023-02-28 18:37:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.