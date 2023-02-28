Bahadır, pompalı tüfekle öldürüldü (2)

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GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Adapazarı'nda, Bahadır Malçok'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. İddiaya göre, Bahadır Malçok ile gözaltına alınan B.T. (25) arasında borçalacak meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, B.T.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Malçok'u vurduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 1 çocuk babası Bahadır Malçok'un cenazesi, bugün Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-02-28 18:37:49



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