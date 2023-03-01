Bahadır'ın öldürülmesinde 3 şüpheli adliyede



İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, Bahadır Malçok'un (23) pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi olan Bahadır Malçok ile B.T. (25) sokakta park halindeki minibüste tartıştı. B.T. pompalı tüfekle Malçok'u vurdu. B.T. yanındaki sevgilisi E.C. (25) ve T.G. (40) minibüsten inip olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahadır Malçok, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Malçok'un cenazesi, dün Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri B.T. ve E.C.'yi Karasu ilçesinde yakaladı. T.G. ise emniyet müdürlüğüne gelip teslim oldu. Devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Farklı suçlardan kayıtları bulunduğu belirtilen B.T., E.C. ve T.G. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-03-01 13:25:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.