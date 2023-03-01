Bahadır'ın öldürülmesinde 3 şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Adapazarı'nda Bahadır Malçok'un pompalı tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-03-01 20:22:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.