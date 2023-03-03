Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Uysal (49), mesaiden sonra eve gitmeyince Sapanca Kaymakamlığı'ndaki özel kalem birimi odasında ölü bulundu.

Olay, dün, Hükümet Konağı binasında meydana geldi. Selahattin Uysal'ın mesai sonrası evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, Sapanca Kaymakamlığı'na gitti. Binadaki güvenlik görevlileri ile ailesi, Uysal'ın çalıştığı özel kalem birimine geçti. Uysal'ın, koltuğunda hareketsiz olduğu görülünce 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni, belli olacak. Evli, 2 çocuk babası Selahattin Uysal'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de, Tepebaşı Emirceoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-03-03 11:20:31



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