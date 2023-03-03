Kova ve bidonlardan 82 kilo uyuşturucu çıktı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da bir evin bodrum katında yapılan aramada kova ve bidonlara konulan 82 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Bir evin bodrum katında yapılan aramada kova ve bidonların içerisine konulan 82 kilo esrar ele geçirildi. Polis, İ.Ö. (61), S.Ö. (36), H.Ö. (31) ve M.A.´yı (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.A. serbest bırakılırken, İ.Ö., S.Ö. ve H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-03-03 12:59:44



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