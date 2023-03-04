Takla atan otomobildeki Gülbahar öldü, sürücü yaralı

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu Gülbahar Toktamış (21) yaşamını yitirdi, sürücü Yalçın Dinç (40) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, AdapazarıKarasu yolu Poyrazlar mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Yalçın Dinç'in kullandığı 41 TB 150 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yalçın Dinç ve Gülbahar Toktamış, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Dinç ve Toktamış, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülbahar Toktamış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Levent KIZILASLAN

2023-03-04 15:42:14



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