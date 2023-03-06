Çığda hayatını kaybeden dağcı, Sapanca'da toprağa verildi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)ARTVİN'de çığ altında kalıp hayatını kaybeden dağ kayağı antrenörü Necmi Can Öztoprak (32), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na Erzurum'dan gelen kayakçılar, önceki gün, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yaparken, çığ düştü. Çığ altında kalan dağ kayağı antrenörleri Necmi Can Öztoprak ve Mustafa Tekin hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralı kurtarıldı.
Necmi Can Öztoprak'ın cenazesi, bugün Sapanca Cami Cedid Camisi'ne getirildi. Cenazede annesi Kadriye Öztoprak, kız kardeşi Elif Öztoprak ve akrabaları ile sporcu arkadaşları taziyeleri kabul etti. Necmi Can Öztoprak, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2023-03-06 17:56:15
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