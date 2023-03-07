Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, bisikletle uyuşturucu satışı yapan şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üzerlerindeki aramalarda 1 kilo 296 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 7,94 gram bonzai ve 1,20 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin bisikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli bir kişinin, kendisini bekleyen kişiden para aldıktan sonra bisikleti teslim ettiği görüldü. Yine uyuşturucu satıcısı olan bu kişinin de bisikletle yola çıktığı, kaldırımdaki kişinin yanına yaklaştığı sırada polisin, yakalayıp, gözaltına aldığı görüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-03-07 14:50:43



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