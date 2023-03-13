Restoranda `kapanma saati' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CİNAYET ZANLISI 2 KİŞİ YAKALANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, restoran sahibi Selçuk Sorgut´un öldürüldüğü, restoranda çalışan 2 kişinin de yaralandığı olayın failleri R.T. ve C.T.´yi Karasu ilçesinde yakaladı. 2 kişinin kaçmalarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-03-13 23:09:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.