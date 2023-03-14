En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´da, iplik yüklü TIR alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı Vakıf Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serdar S. idaresindeki 53 ACD 039 plakalı iplik yüklü TIR´ın dorsesinin lastiği alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Çekici ile dorseyi birbirinden ayıran sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İplik yüklü dorse alev alev yanarken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yolu ulaşıma kapattı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Metal yığınına dönen dorsenin yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-03-14 07:34:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.